Ospedale di Ortona, appello del consigliere D’Alessandro alla giunta regionale

Ortona. Inizia la corsa per gli appelli alla salute degli ospedali in Abruzzo. Sul nosocomio di Ortona si è così espresso il consigliere regionale del PD, Camillo D’Alessandro: “Sono passati oltre 100 giorni dall’insediamento della Giunta Marsilio. Quando inizia esattamente la responsabilità della nuova maggioranza ? Quando esattamente finisce la giustificazione umiliante di dare la colpa a quelli di prima?”

“Dopo 100 giorni chirurgia non opera più di fatto, non è stata data continuità alle eccellenze ed ora, come ha denunciato onestamente il Dott. Franco Vanni, si rischia di perdere il rianimatore. Nelle more la nostra Asl non ha ancora il nuovo direttore Generale. Non parlo delle promesse elettorali. Non farò mai una battaglia strumentale e falsa, speculando sulla salute dei cittadini, come si sono cimentati in tanti, per pretendere ciò che non può essere, ovvero un ospedale generico che per la normativa nazionale, Decreto Lorenzin, mai cambiata dall’attuale maggioranza, Lega e 5Stelle, non si poteva e non si può avere”.

“Un ospedale specializzato – conclude – con le eccellenze invece è la grande questione che stanno smontando. Prima o poi si capirà”.