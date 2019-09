Ottimi risultati per il team aquilano di kart “Black Eagle Racing Team” nel Campionato Italiano Aci Karting

L’aquila. Con la prova disputatasi sul Circuito Internazionale di Val Vibrata si è concluso il Campionato Italiano Aci Karting, che ha visto fra i suoi protagonisti anche il Black Eagle Racing Team, realtà aquilana che da alcuni anni compete nel panorama kartistico

nazionale e che anche quest’anno ha partecipato al Campionato italiano nella categoria X30 Senior, con il giovanissimo pilota bellunese Francesco Miotto, debuttante nella serie.

Dopo un periodo difficile, nel quale ha dovuto prendere le misure dalla serie e fare i conti con i più forti piloti del karting nazionale e internazionale, Francesco Miotto, validamente supportato dai tecnici del Black Eagle Racing Team, nelle ultime due prove del campionato, disputate sui circuiti di Adria (RO) e S.Egidio alla Vibrata (TE) è riuscito ad ottenere brillanti risultati, che fanno ben sperare per il futuro.

Nella gara di Adria, disputatasi sotto una pioggia battente, che rendeva la pista particolarmente insidiosa e ai limiti della praticabilità, Miotto, a causa di un contatto in partenza, è stato costretto ad una gara in rimonta dalla 32° posizione e che a suon di sorpassi lo ha visto risalire con tenacia la classifica, fino alla 10 posizione finale.

Mentre nella gara che si è disputata lo scorso week-end sul circuito di Valvibrata, il portacolori del Black Eagle Racing Team ha ottenuto un brillantissimo ottavo tempo nelle prove di qualificazione, che faceva presagire ad un ottimo risultato finale. Anche in questo caso un contatto in partenza di gara 1 vanificava le speranze del giovane Miotto, che in gara 2 dava sfogo al suo talento e con tenacia risaliva dalla 25 posizione fino all’8 posto finale, a ridosso dei piloti che lottavano per la conquista del titolo nazionale.

Decisamente interessante si sta rivelando la stagione agonistica del Black Eagle Racing Team, che grazie all’esperienza maturata negli ultimi due anni è pronta ad ottenere risultati di prestigio, come spiegato dal suo presidente Massimiliano Mancini:” Abbiamo deciso di lanciarci in questa avventura con una buona dose di incoscienza, ma con la determinazione necessaria a raggiungere il vertice della serie. I risultati che stiamo ottenendo sono il premio per l’impegno che tutto il team ha profuso in questi ultimi due anni e sono sicuro che Francesco Miotto, che è un debuttante nella X30 Senior, di qui a breve ci regalerà delle grandi soddisfazioni. Per quanto ci riguarda,

impariamo dai top team, lavorando su ogni singolo dettaglio e non vi nascondo che vedere il Black Eagle Racing Team a ridosso dei team ufficiali è motivo di grande orgoglio. Adesso ci aspetta l’ultimo appuntamento dell’anno, il “Trofeo delle Industrie” che è la più antica gara di karting che si disputa al mondo e alla quale partecipano i più forti piloti del panorama internazionale. Ci saremo anche noi con il nostro Francesco e li porteremo con orgoglio i colori della nostra città.” ha concluso il presidente Mancini.