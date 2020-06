Pagamento delle pensioni di luglio dal 24 in poi negli uffici postali di L’Aquila e provincia, ecco le modalità

A L’Aquila e provincia, secondo varie modalità orarie, saranno aperti 155 uffici postali su 159 complessivi. A L’Aquila, con orario continuato dal lunedì al venerdì fino alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35), sono disponibili gli uffici di L’Aquila V.R. (via della Crocetta) e L’Aquila 1 (Centi Colella).

In provincia, apertura “doppio turno” per gli uffici postali di Avezzano (via Cavalieri di Vittorio Veneto), Avezzano 2 (via Guglielmo Marconi), Celano (piazza Regina Margherita) e Sulmona (piazza Brigata Maiella). Poste Italiane ricorda inoltre che i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti e che non hanno già delegato altri soggetti al ritiro della pensione, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri.

Poste Italiane ribadisce l’invito a recarsi presso gli uffici postali muniti di appositi strumenti di protezione individuali e di mantenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico. Per ulteriori informazioni e per conoscere il calendario di apertura di tutti gli uffici postali, è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.

Calendarizzazione per cognome

Per gli uffici postali aperti 6 giorni

dalla A alla B mercoledì 24 giugno

dalla C alla D giovedì 25 giugno

dalla E alla K venerdì 26 giugno

dalla L alla O sabato mattina 27 giugno

dalla P alla R lunedì 29 giugno

dalla S alla Z martedì 30 giugno

Per gli uffici postali aperti 3 giorni

dalla A alla D il primo giorno

dalla E alla O il secondo giorno

dalla P alla Z il terzo giorno