Paganese-Teramo posticipata alle 20.30 dopo i tamponi della squadra abruzzese

Teramo. Il Teramo Calcio ha reso noto che l’ultimo giro di tamponi anti-Covid19, è risultato essere negativo per l’intero Gruppo squadra, ivi inclusi i non aggregati per la gara di Pagani.

La società biancorossa comunica che “preso atto dell’istanza presentata dalla società Paganese Calcio 1926, ai sensi delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega Pro dispone che la gara Paganese-Teramo, originariamente programmata per le ore 15 di oggi, sabato 31 ottobre, allo stadio “Torre”, venga posticipata alle ore 20:30. In considerazione del rinvio del match alle ore 20:30, il Teramo comunica che il gruppo biancorosso

dovrà sottoporsi in loco ad ulteriore serie di tamponi nel giorno del match, come da protocollo FIGC.