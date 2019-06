Paolucci: nuova amministrazione regionale lenta e arrogante. Pensare ai servizi dei cittadini, no alle proprie poltrone

Se ciò si sta manifestando in maniera evidente, ancora non appare chiara la programmazione che questa Regione intende mettere in campo per il prossimo triennio. L’unica cosa certa è il ritardo nell’approvazione rete riguardante le prestazioni ospedaliere, territoriali, delle cure domiciliari, per la quale l’Assessore ha già chiesto un rinvio e ci si appresta a chiederne un altro nel prossimo tavolo di luglio. Nonostante le promesse della campagna elettorale, ancora nessuna nuova assunzione è stata effettuata e quelle programmate dalla passata amministrazione regionale di fatto sospese.

Ritengo che la Giunta Marsilio debba concentrarsi maggiormente sul miglioramento delle prestazione da erogare in favore dei cittadini, anziché pensare esclusivamente alle poltrone che su Pescara potrebbe aprire anche contenziosi. Ricordo infine che quando ci insediammo nel 2014 accompagnammo senza nessuna forzatura il rinnovo dei vertici delle Asl, che avvenne in alcuni casi persino due anni dopo l’insediamento. È una Giunta sempre più lenta, ma rapida, molto rapida, nel cercare di occupare le postazioni di comando.