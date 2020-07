Parchi: sit in contro riperimetrazione Sirente-Velino. Comitato organizza protesta per 24 luglio

L’Aquila. Sit in di protesta contro il progetto di riperimetrazione del Parco regionale Sirente-Velino. A promuoverlo è il comitato spontaneo “Salviamo il Parco regionale Sirente Velino’, costituitosi a seguito dell’approvazione in Giunta, su impulso del vicepresidente Emanuele Imprudente, del progetto di legge di riperimetrazione dell’unico parco regionale abruzzese. L’appuntamento è per venerdì 24 luglio, dalle 17:30 alle 19:30, davanti la sede del Parco regionale, a Rocca di Mezzo (L’Aquila).

Il comitato spontaneo, cui aderiscono abitanti del territorio del Parco e della Valle Subequana in particolare, che subirebbe un taglio di 8mila ettari di area protetta, nel “ringraziare le decine di migliaia di persone che sostengono questa mobilitazione” (la petizione online ha ampiamente superato le 60 mila firme) e “tutte le associazioni ecologiste, gli attivisti, i partiti e i movimenti politici”, chiede “un ulteriore sforzo per impedire l’ennesima aggressione all’area protetta che, in passato, ha già subito altri tagli, e per rilanciare il Parco regionale Sirente Velino affinché possa finalmente svolgere la funzione per cui era nato, e cioè porsi come strumento di tutela, conservazione, valorizzazione, promozione della storia e della vita di quel meraviglioso lembo di territorio abruzzese”.

“Altro che riperimetrazione, dunque: chiediamo che Regione Abruzzo garantisca, finalmente, le risorse per far funzionare degnamento il Parco, che si arrivi presto all’approvazione del Piano del Parco e che si esca dal limbo del commissariamento che, di fatto, tiene congelato l’Ente da cinque anni”, affermano al comitato.