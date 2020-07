“Parco in musica”, arte e natura in una rassegna musicale ospitata dal Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise

Pescasseroli. “Crediamo che Arte e Natura siano uniti da legame inscindibile. Un legame che deve essere assolutamente messo in risalto e valorizzato. Per questo siamo davvero lieti di ospitare sul nostro territorio quattro concerti ad opera del Conservatorio “Lorenzo Perosi” Campobasso ispirati alla

rigogliosa natura del Parco.” così, in una nota, il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise annuncia gli eventi che verranno ospitati nella riserva.

“Questa collaborazione si inquadra in una più ampia strategia di cooperazione e di scambio tra il Parco e le realtà culturali e artistiche dei territori che ricadono all’interno di esso. Una strategia fortemente

voluta dal Presidente del Parco, il Professor Giovanni Cannata, che con queste sentite parole ha voluto commentare l’avvicinarsi dell’evento.

“I quattro concerti previsti nel programma “Il Parco in musica” sono un tassello delle più ampie

strategie Arte e Parco che intendiamo promuovere ulteriormente ed in modo organico. Il Parco ha chiesto la collaborazione di tutti i conservatori che operano nelle sue Regioni di riferimento l’Abruzzo, il Lazio e il Molise. La prima risposta concreta è venuta dal Conservatorio Perosi di Campobasso, ma siamo certi che anche gli altri in futuro vorranno partecipare. I concerti, differenziati per programma, ed offerti nelle quattro aree in cui siamo soliti suddividere il Parco vogliano essere un omaggio ai cittadini ed agli ospiti del nostro territorio senza dimenticare la

normativa vigente sulla fruizione turistica, ed uno dei tanti segni della nostra strategia

“Oltreilcoronavirus”.