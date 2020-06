Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, ecco i nuovi membri del consiglio direttivo

Pescasseroli. Designati i nuovi membri del consiglio direttivo di nomina territoriale per il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise: si tratta di Carlo Rufo (per il versante laziale), Attilio Pistilli e Antonio De Ioris (per il versante abruzzese) e Franco Di Risio (per il versante molisano).

“A loro” scrive Antonio Di Santo “vanno le mie congratulazioni e di tutta la comunità del Parco, certo che sapranno interpretare al meglio le esigenze di conservazione coniugate con quelle di sviluppo del nostro Parco. Ai consiglieri uscenti, Augusto Barile, Andrea Scarnecchia, Lorenzo Coia e Riccardo Frattaroli, va il ringraziamento per l’impegno profuso ed il lavoro svolto in questi anni di consiliatura. Infine” conclude Di Santo “un grazie particolare a tutti i sindaci e membri della comunità che hanno partecipato alla seduta”, svoltasi ieri.

Commenta le nuove nomine anche Roberto Santangelo, vicepresidente vicario del consiglio regionale. “È un importante risultato per l’amico Antonio De Ioris e per il comune di Gioia dei Marsi, socio fondatore, insieme ad altri 6 Comuni, della storica area protetta riconosciuta nel 1923. Gioia dei Marsi non esprimeva un membro nel consiglio del Parco dal lontano 1930”.

“Sono fermamente convinto” continua Santangelo “che la sua nomina sarà un valore aggiunto e rappresenta una straordinaria opportunità di tutela e crescita sostenibile per l’intero territorio. A lui e a tutti i membri vanno le mie congratulazioni, certo che sapranno interpretare al meglio le esigenze della comunità che rappresentano al fine di promuovere la conservazione e lo sviluppo del Parco. Buon lavoro” conclude.