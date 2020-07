Parco rotabile della Sangritana spa si arricchisce di due nuovi locomotori

Chieti. Si arricchisce di due nuovi locomotori il parco rotabile della Sangritana Spa.

Venerdì 24 luglio, alla stazione merci di contrada Saletti di Paglieta (Chieti), giungeranno gli Effishunter 1000 CZ Loko, costo 4.4 milioni, presente il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. L’annuncio delle nuove commesse è stato fatto oggi a Lanciano, nell’officina storica Sangritana, dal presidente Tua, Gianfranco Giuliante, e dall’amministratore unico Sangritana Spa, Pasquale Di Nardo, che hanno presentato l’evento “Sangritana Cargo Open Day”, in programma 23 e 24 luglio.

“Da Lanciano”, ha dichiarato Di Nardo, “si accedono i riflettori sul settore cargo, aprendo le porte alle imprese ferroviarie che operano nel settore a tutti gli addetti della logistica. Saranno presenti i principali player e partner internazionali che operano sui mercati europei, e non solo. L’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19 ha paralizzato gran parte dell’economia, ma non il trasporto merci su ferro. Sangritana Cargo non si è fermata mai, garantendo sempre i servizi e facendo la sua parte nell’approvvigionamento del tessuto produttivo del nostro Paese”.

Il ‘Cargo Open Day’ si aprirà giovedì 23 luglio alle 16.30, a Villa Mayer di Fossacesia con un workshop a cui prenderanno parte Marsilio, il presidente di FerCargo, Luigi Legnani, il segretario generale Uil Trasporti, Claudio Tarlazzi, l’Ad di Rfi, Maurizio Gentile, il presidente della Sezione Ferroviaria Asstra, Massimo Nitti, il direttore Ansfisa, Fabio Croccolo, e il direttore generale del ministero Infrastrutture e Trasporti, Enrico Pujia. Il giorno dopo, venerdì 24, in programma l’arrivo dei nuovi locomotori a Paglieta e conclusione dell’evento.

“La riduzione dell’emissione di CO2 non rappresenta più solo un dettame europeo, ma un’esigenza, anche il tessuto produttivo dovrebbe fare la sua parte, preferendo il ferro alla gomma”. Per Giuliante “è uno sforzo comune dai molteplici risvolti positivi, sostenuto in Abruzzo da un incentivo erogato dalla Regione a favore delle aziende che scelgono di trasportare le merci su ferro piuttosto che su gomma. L’Abruzzo, quindi, come esempio per molte altre regioni del nostro Paese”. P

er il potenziamento del cargo il Masterplan Abruzzo prevede un finanziamento di 5.5 milioni di euro, ci sono poi 4,659 milioni dei Programmi PAR-FAS 2007/2013.