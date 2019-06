Passaggio del Martelletto al Rotary l’Aquila: Fonzi neo presidente, sostituisce Iannarelli. Domani cerimonia

L’Aquila. “Passaggio del Martelletto” al Rotary L’Aquila: domani, nella tradizionale cerimonia che cade al termine dell’anno rotariano 2018/2019, il presidente uscente, il medico dell’ospedale San Salvatore, Rossella Iannarelli, lascerà la guida al professor Carlo Fonzi. Il mandato della Iannarelli, si legge in una nota, “è stato caratterizzato da una attività di assoluto rilievo per l’attivismo a favore dei giovani e della comunità aquilana e non solo. Tra le tante ‘imprese rotariane’ ricordiamo la riconsegna completamente restaurata alla città della fontana ‘la Montanina’ in piazza Nove Martiri, nel cuore del centro storico dell’Aquila”.

Il neo presidente, Carlo Fonzi, è laureato in Pedagogia presso l’Università degli Studi dell’Aquila, abilitato all’insegnamento in Materie Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di 2° grado nel maggio del 1976. Attualmente è docente formatore in corsi rivolti prevalentemente al personale scolastico e agli studenti, coordinatore ed organizzatore di Associazioni Culturali e Professionali (Centro Studi Sallustiani, Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea, Proteo Fare Sapere L’Aquila), vice presidente regionale ANFE Abruzzo e membro del Consiglio Direttivo nazionale. Nel 2015 è stato nominato Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.