Passaggio di consegne tra i comandanti alla base aeromobili della guardia costiera di Pescara

Pescara. Si è tenuto oggi, nel piazzale delle bandiere della Base Aeromobili di Pescara, il passaggio di consegne tra il Comandante cedente, Capitano di Fregata Davide Severino, ed il Comandante subentrante, Capitano di Fregata Roberto D’Arrigo.

La cerimonia, svoltasi nel rispetto delle normative in vigore in materia di Covid19, senza la presenza di ospiti esterni e in forma statica di fronte ad una rappresentanza di personale, è stata presieduta dal Direttore Marittimo dell’Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti, il Capitano di Vascello Salvatore Minervino. Il Comandante Severino, che nel suo commiato ha ringraziato gli uomini e le donne che hanno prestato servizio durante i suoi due anni di Comando, si appresta ad assumere un nuovo autorevole incarico presso la Direzione marittima di Cagliari.

Il Comandante D’Arrigo ha espresso il suo orgoglio per il prestigioso incarico assunto al Comando di una Base della Guardia Costiera che in questi anni ha svolto un ruolo di primo piano al servizio del Paese, come evidenziato nell’ultimo periodo con i trasporti urgenti a livello nazionale di dispositivi sanitari di protezione individuale utili per far fronte all’emergenza epidemiologica in atto.