Pastificio aperto, degustazioni e musica, Rustichella d’Abruzzo celebra il World Pasta Day

Pescara. Dopo il successo della prima edizione torna il World Pasta Day di Rustichella d’Abruzzo. In collaborazione con l’associazione AIDEPI (Associazione delle Industrie del Dolce e della Pasta italiane), l’azienda festeggia la vera “padrona di casa” con l’iniziativa World Pasta Day – Pastifici Aperti 2018. L’appuntamento è per sabato 27 ottobre a partire dalle 10 fino alle 20, per una giornata all’insegna della convivialità con musica, degustazioni e visite guidate all’interno dello stabilimento produttivo in Contrada Casale a Moscufo (PE). L’evento, aperto al pubblico, è totalmente gratuito. È prevista solo una prenotazione online tramite la pagina Facebook del sito www.casarustichellain.com.

Per l’occasione sarà possibile degustare alcune delle nostre referenze tra cui la linea PrimoGrano, prodotto di filiera realizzato con il 100% di grano duro abruzzese. Ai fornelli lo chef romano Marco Mazzone da sempre ambasciatore della pasta Rustichella in tutta Italia. “Abbiamo voluto replicare un’iniziativa nata quasi per caso lo scorso anno ma che siamo felici di riproporre al pubblico abruzzese e a tutti gli amanti della pasta – ha dichiarato Maria Stefania Peduzzi, titolare RdA e Responsabile del reparto Comunicazione e Marketing del brand abruzzese presente oggi in 70 paesi del mondo. “Attraverso i nostri prodotti amiamo oltrepassare ogni stereotipo e promuovere l’Abruzzo in tutta la sua essenza e bellezza”.

Ad allietare la giornata ci saranno anche le musiche dei “GHOST NOTES” e di Work in Progress Lucio Dalla. Durante il World Pasta Day sarà possibile prendere parte a un’ESTEMPORANEA DI PITTURA per chi vorrà celebrare il mondo della pasta attraverso l’arte. Drink partner sarà la Cantina Ciavolich.

Sarà possibile seguire l’evento anche sui social media Facebook, Twitter e Instagram, digitando l’hashtag ufficiale #rdapastificioaperto.