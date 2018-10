Patti Smith al concerto di Natale, 2 date in cattedrale per la sacerdotessa maudit del rock

Avezzano. Sarà la straordinaria Patti Smith l’ospite del concerto di Natale 2019. L’appuntamento con uno degli eventi più attesi di dicembre, ormai istituzionalizzato dalla regione Abruzzo, quest’anno cala l’asso. E che asso! Si tratta, infatti, della leggendaria cantante statunitense, vere e propria icona del rock mondiale, che porterà ad Avezzano le hit di una carriera lunga 40 anni, costellata di grandiosi successi e momenti indimenticabili.

L’autrice di brani che hanno trasceso il ruolo di semplice canzone per diventare veri e propri anthem (su tutti: “Because The Night” e “People Have The Power”, diventata il simbolo della lotta alla guerra, al terrorismo e al male che affligge la società), calcherà il palco della Cattedrale dei Marsi con una doppia data prevista per l’11 e il 12 dicembre. L’importanza della Smith nell’economia della scena musicale è infinita, esattamente come il suo blasone e l’impatto che ha avuto – ed ha tutt’ora – sui giovani musicisti e sulle donne in particolare.

Stimata da tutto il music business, Patti Smith, infatti, già da qualche anno, è ritornata prepotentemente in auge, svestendo i panni di cantautrice per indossare quelli di icona, di simbolo di un movimento che vede nella musica la forza dell’unione, di credere nei sogni e di rialzarsi sempre dopo una sconfitta o un momento cupo. Ricordiamo quando, all’indomani degli attacchi terroristici di Parigi del 2015 (in particolar modo quello della sala concerti del Bataclan in cui perse la vita anche l’italiana Valeria Solesin) la sua “People Have The Power” veniva cantata nelle strade, nei locali, nei club, ovunque il messaggio di resistenza e lotta al terrorismo potesse attecchire.

Un’icona, dicevamo, di coraggio, di costanza, di passione, che non ha mai smesso di credere nel potere unificatore della musica. Schierata da sempre in favore della gente, dei più deboli, degli emarginati, Patti Smith ha fatto dell’impegno sociale uno dei suoi punti di forza che, unitamente alla sua musica, hanno segnato intere generazioni di musicisti e appassionati.