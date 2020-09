Paura nel centro storico di Teramo per una fuga di gas, ruspa trancia tubo durante lavori

Teramo. Paura questa mattina in centro storico per una fuga di gas. Durante i lavori di messa in sicurezza di ponte San Gabriele una ruspa ha infatti tranciato un tubo di media pressione del gas, provocando una fuoriuscita. Sul posto oltre ai tecnici del Comune sono immediatamente intervenuti quelli di I2ReteGas, che hanno interrotto il flusso sia a valle che a monte, e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area.

In via precauzionale è stato interrotto il traffico sul ponte ed evacuata la Asl in attesa che la situazione torni alla normalità. Al momento non si registrano problemi con l’erogazione del gas nelle abitazioni e si sta lavorando per evitare qualsiasi problema per la Asl e l’ospedale.