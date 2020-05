Pd Abruzzo, incontri in diretta Facebook con il viceministro dell’economia e i lavoratori della cultura

L’Aquila. Il decreto Rilancio per l’Abruzzo, e un confronto incentrato sulle questioni e i problemi che riguardano le lavoratrici e i lavoratori della cultura. Lunedì 1° giugno sono in programma due eventi, entrambi in diretta Facebook sulla pagina del Partito Democratico abruzzese.

Alle 11 il viceministro dell’Economia Antonio Misiani terrà una conferenza stampa incentrata sui contenuti del decreto Rilancio che riguardano l’Abruzzo. Alle 18 ci sarà un confronto, a cui parteciperanno Chiara Gribaudo e Nicola Oddati, rispettivamente deputata e responsabile nazionale cultura del Pd, con i rappresentanti del mondo della cultura e dello spettacolo dal vivo. Ci sarà tra gli altri l’intervento dell’attore Lino Guanciale.

Per il segretario del Pd Abruzzo Michele Fina si tratta di “un doppio appuntamento, a cui, come gli altri che abbiamo organizzato in questi mesi, abbiamo voluto dare il forte segno della concretezza. Con il viceministro Misiani avremo l’opportunità di fare chiarezza e approfondire le opportunità offerte dal decreto Rilancio per il sistema Abruzzo, ed eventualmente mettere a fuoco possibili miglioramenti, visto che siamo nella fase di conversione. Nel pomeriggio, ci concentreremo sulle problematiche delle lavoratrici e dei lavoratori della cultura e del mondo dello spettacolo dal vivo, tra i più colpiti da questa crisi”.