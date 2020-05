Pd Chieti: emergenza affitti università. La regione aiuti le famiglie

L’Aquila. “Il Pd della provincia di Chieti raccoglie il grido disperato di aiuto di centinaia di famiglie che hanno figli in una delle Università abruzzesi e che hanno affittato una casa.

La situazione, affermano le famiglie, sta diventando insostenibile perché le stesse già provate dalla situazione economica, non sono in grado di pagare l’affitto per i mesi in cui non si sono frequentati i corsi universitari.

Vista la situazione chiediamo un impegno diretto della Regione Abruzzo per assicurare un contributo alle famiglie in difficoltà derivante da questa emergenza, su esempio di alcune Regioni come la Campania che ha stanziato 10 milioni di euro.

La situazione è grave e questo tema deve essere affrontato con priorità e con la massima attenzione che il mondo universitario merita”.