Pd organizza a Nereto incontro su violenza contro le donne. In programma anche ricordo per Mihaela e intervento senatrice Valeria Valente

Teramo. Lunedì 4 novembre il Pd Abruzzo e la Conferenza delle Donne Democratiche Abruzzesi hanno organizzato una iniziativa a Nereto, nella sala Allende del comune, per affrontare il problema della violenza sulle donne.

“Purtroppo la nostra provincia continua a far registrare un crescente e preoccupante numero di casi di cronaca, sfociati purtroppo nell’omicidio di Mihaela Roua di qualche settimana fa proprio a Nereto” dichiara il consigliere e vice capogruppo regionale del Pd, Dino Pepe. “È quindi fondamentale tenere alta l’attenzione su questa problematica, affrontarla in maniera seria e senza banalizzare il tema del femminicidio tenendo a mente l’importanza di educare, sin dalle giovani generazioni, al rispetto dei diritti sacri e inviolabili delle persone, partendo da una seria educazione ai sentimenti e ai rapporti umani e affettivi”, afferma Pepe.

All’appuntamento in Val Vibrata parteciperà anche la senatrice Ne, presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. “La commissione sta svolgendo un lavoro attento e meticoloso su questo tema, serve però uno scatto in avanti, delle risorse da dedicare alla prevenzione di questo odioso fenomeno e al sostegno per le donne colpite e per i loro famigliari” conclude Pepe “la politica tutta deve investire sulla sicurezza delle donne, è troppo importante questo tema, in ballo c’è infatti il futuro di una generazione che dovrà, gioco forza, crescere con dei valori sani.

Ci tengo a ringraziare il segretario regionale, Michele Fina, per aver scelto la nostra provincia per questo appuntamento ed aver portato una così importante relatrice come la senatrice Valeria Valente”.