Pedaggi, Toninelli (M5S): revocheremo la concessione ad Autostrade, la Lega ha fatto una pessima figura

L’Aquila. “Il M5S non molla e non indietreggia di un millimetro fino a che non avrà ottenuto la revoca della concessione ad Autostrade”. Così l’ex ministro M5S delle infrastrutture, Danilo Toninelli, in un video su Facebook dove attacca anche la Lega sul taglio dei pedaggi dell’Autostrada dei Parchi.

“La Lega non vota la norma con cui abbiamo bloccato gli aumenti dei pedaggi sull’autostrada Strada dei Parchi che collega il Lazio all’Abruzzo. Forse a differenza delle persone normali che usano questa tratta non gli importava pagare il 20% in più dal primo dicembre? O cosa? Peggio per loro perché l’emendamento è passato lo stesso e hanno fatto una pessima figura davanti agli elettori” ha affermato l’ex ministro M5S.