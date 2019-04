Per trascorrere le vacanze pasquali viaggiando in sicurezza i consigli nel vademecum della Polizia Ferroviaria

Pescara. In previsione dell’aumento dei viaggiatori nel periodo delle festività pasquali e dei ponti di primavera, anche il Compartimento di Polizia Ferroviaria di Ancona, come ogni altro Ufficio della Specialità, sarà presente ogni giorno nelle stazioni presidiate con un rafforzamento di tutti i servizi ed un incremento delle pattuglie in stazione e a bordo dei treni che viaggiano nelle regioni Marche, Umbria ed Abruzzo.

Verranno inoltre predisposti servizi straordinari, anche con personale delle squadre di polizia giudiziaria per mirati servizi di prevenzione di reati.

Infine, poiché il “cuore” delle attività svolte riguarda la sicurezza del trasporto ferroviario, il Compartimento di Ancona si manterrà in stretto contatto anche con il Servizio di Polizia Ferroviaria, che ormai da tempo fa parte del Centro Coordinamento Nazionale Viabilità (“Viabilità ltalia”), per il monitoraggio in tempo reale e la gestione di eventuali criticità che dovessero riguardare la circolazione stradale e ferroviaria.

Per un viaggio sicuro, a tutti coloro che utilizzeranno il treno per i loro spostamenti è necessario raccomandare che:

deve essere prestata attenzione al proprio bagaglio, soprattutto durante le fermate del convoglio;

si deve evitare di lasciare incustoditi i propri oggetti di valore a bordo treno;

non ci si deve esporre al rischio di furti o borseggi, ponendo attenzione alle persone che con stratagemmi cercano di avvicinare i viaggiatori (ad esempio davanti alle emettitrici automatiche è bene preparare il denaro per l’acquisto lontano da occhi indiscreti ed evitare le offerte di ausilio da parte di persone che potrebbero essere malintenzionati);

non si deve affidare il proprio bagaglio ai facchini

Inoltre alcuni consigli per la propria sicurezza ed incolumità: attenzione durante la permanenza sui marciapiedi adiacenti ai binari, non oltrepassare la linea gialla; non attraversare i binari ma servirsi sempre dei sottopassaggi; non tentare di salire e scendere quando il treno è in movimento.

In queste giornate di festa il dispositivo di sicurezza è potenziato in relazione al maggior afflusso per le partenze pasquali; le pattuglie in stazione e lungo le linee ferroviarie saranno supportate dai nuovi dispositivi tecnologici: smartphone di ultima generazione che possiedono un dispositivo per la lettura ottica dei documenti elettronici e la verifica immediata delle informazioni in banca dati, consentendo l’immediatezza delle informazioni, autonomia della Pattuglia ed inviando in tempo reale nel sistema di Sala Operativa l’identificazione. (Nel 2018 ciò ha consentito un aumento dei controlli effettuati con lo smartphone del 186% ed un incremento delle persone identificate di circa il 21%).

E’ utile poi ricordare che in queste giornate i reati più ricorrenti sono i furti e le truffe. E’ quindi buona norma prestare maggiore attenzione e tenere a mente che i “professionisti del furto” tendono a sfruttare momenti di distrazione (durante la consultazione dei tabelloni orari o l’utilizzo delle macchinette self-service ad es.) ovvero situazioni di assembramento di persone o di accumulo di oggetti (cartoni o abiti) per occultare i movimenti delle proprie mani.

Tutto ciò che accade nelle più importanti stazioni è visualizzato dalle Sale Operative Compartimentali, attive h. 24, che dispongono di un videowall in cui vengono visualizzate le immagini delle telecamere presenti in stazione – che vengono anche registrate. Gli apparecchi in dotazione alle pattuglie trasmettono le immagini ed i dati in tempo reale alla sala Operativa che ha la possibilità di coordinare efficacemente gli interventi sul territorio, disponendo peraltro di sistemi di geolocalizzazione delle pattuglie.