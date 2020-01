Per un mare più pulito arriva l’iniziativa di Fare Verde: domenica a Pescara scendono in campo i volontari per difendere ambiente e futuro

Pescara. Domenica 26 gennaio 2020 si svolgerà la manifestazione nazionale “Il mare d’Inverno”, organizzata dall’associazione ambientalista Fare Verde. L’evento, giunto alla 29^ edizione, quest’anno ha ricevuto il patrocinio della Commissione UE – rappresentanza per l’Italia, la Camera dei Deputati, il Ministero dell’Ambiente, la Guardia Costiera e l’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo.

Migliaia di volontari e cittadini si recheranno sulle spiagge di tutta Italia per pulirle e con lo slogan “C’è un mare di plastica di cui possiamo fare a meno” continueranno a denunciare l’invasione di questo materiale altamente invasivo e inquinante.

Anche in Abruzzo cittadini e volontari di Fare Verde, coordinati da Federica Torrelli, puliranno una spiaggia. L’appuntamento è a Pescara, sul Lungomare Matteotti, foce nord del fiume (Arena del Mare), dalle 9.30 alle 13. Alla manifestazione parteciperà anche Terenzio Rucci, noto esponente delle associazioni del terzo settore e presidente regionale di Opes Italia.

A dare manforte giungerà anche un gruppo di volontari di Fare Verde da Frosinone, guidati da Marco Belli, che si affiancheranno agli abruzzesi nell’opera di pulizia dell’arenile. A tutti i partecipanti saranno consegnati guanti e sacchi per la raccolta dei rifiuti.

“La nostra associazione – dichiara Fare Verde – da anni denuncia il grave fenomeno dell’erosione che colpisce le coste italiane e il pericolo per il mare dovuto all’inquinamento della plastica, materiale di cui possiamo fare a meno. Occorre ridurre a monte la quantità di rifiuti che produciamo, riciclarli e recuperarli il più possibile.

La plastica è il peggior materiale in circolazione – prosegue l’associazione ambientalista – non è biodegradabile, è inquinante anche per la catena alimentare ed è difficile da riciclare a causa dell’elevato numero di diversi polimeri in circolazione.”

I volontari di Fare Verde coglieranno l’occasione per fare anche quest’anno un censimento dei rifiuti raccolti. Una “hit – parade” dove saranno elencati i tipi e le quantità di immondizia raccolta. Questo per dimostrare che sulle spiagge ormai si trova di tutto ed è dovere dei cittadini e delle pubbliche amministrazioni cooperare per tenerle pulite sempre, anche in inverno.

Per maggiori informazioni si può contattare Fare Verde ai numeri: 393.5510005 Marco Belli, 327.5657051 Federica Torrelli.