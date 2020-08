Perdonanza: 8000 fedeli potranno assistere alle messe del 28 e 29 agosto

L’Aquila. Alle otto messe della Perdonanza Celestiniana, previste 28 e 29 agosto sul prato antistante la basilica di Collemaggio, potranno partecipare mille fedeli per ogni celebrazione, per un totale di ottomila persone. Solo per la celebrazione eucaristica del 28 agosto alle 19 i fedeli dovranno munirsi di un apposito braccialetto verde, secondo modalità che saranno specificate dal Comitato Perdonanza per controllare gli accessi al prato della Basilica.

Per tutte le altre celebrazioni in programma, nel rispetto del numero previsto dal Protocollo Cei-Governo, i fedeli, sempre muniti di mascherina e seguendo le indicazioni degli operatori della sicurezza, potranno accedere al prato liberamente prendendo posto nelle sedie predisposte dal Comitato che saranno opportunamente distanziate e igienizzate, come previsto dalle normative. Oltre ai volontari dell’Ufficio liturgico diocesano, sul prato sarà presente anche il personale della safety security messo a disposizione dal Comune dell’Aquila.

Chi vorrà accedere a Santa Maria di Collemaggio potrà farlo, attraverso la Porta Santa che sarà aperta dal Cardinale Zuppi la sera del 28 agosto e che resterà aperta fino alla sera del 29, tenendo conto che non potrà essere superato il limite di 200 persone all’interno della basilica stessa. Dovranno essere seguite le indicazioni del personale addetto alla sicurezza. Come ogni anno tanti i presuli della Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana (Ceam) presiederanno le celebrazioni in programma, segno di una partecipazione corale delle Chiese d’Abruzzo e Molise alla Perdonanza Celestiniana.