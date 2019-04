Pescara, incontro con l’autore e regista Umberto Rey all’Auditorium Leonardo Petruzzi

Pescara. Previsti per domani, venerdì 5 aprile, due eventi all’Auditorium Leonardo Petruzzi di Pescara. Alle 18.30 la presentazione del libro “I baci dei Giuda. L’agnello e gli uomini” di Umberto Rey, e, alle 20.30, la proiezione del film “Tramonto a mezzogiorno”, diretto dallo stesso Umberto Rey. A seguire, il dibattito del pubblico con l’autore.

Rey, regista e autore cinematografico e teatrale, nel romanzo “I baci dei Giuda”, riscrive il processo a Gesù Cristo in chiave politica, filosofica e teologica e cerca in tutti i modi di riflettere, riconciliare e far dialogare il mondo cattolico, laico e religioso in generale, in questa epoca di crisi dei valori tradizionali e spirituali. Il romanzo diventerà un lungometraggio con location Roma, Basilicata, Puglia e Abruzzo al finire dell’estate 2019.

Il film “Tramonto a mezzogiorno” è tratto dal libro “Il testamento di Don Liborio” di Umberto Rey, un romanzo storico in cui l’autore, tra fiction e ricostruzione storiografica, prova a far luce sulle dinamiche dietro l’Unità d’Italia e che vengono spesso trascurate nei manuali. Come già nel romanzo, il film spazia tra il genere storico e quello del mistero, con lo scopo di far luce su ciò che è realmente accaduto in momenti precisi della storia d’Italia, per chiarire una volta per tutte chi siamo, da dove veniamo e chi sono i nostri veri padri. In particolare si sofferma sulla figura del Barone Don Liborio Romano, qui definito “Padre d’Italia” che avrebbe voluto sepolto per oltre 150 anni il proprio Testamento con i retroscena segreti e nascosti delle vicende accadute in Italia nel 1860 e che lo videro interprete determinante di decisioni strategiche. All’evento saranno presenti anche alcuni protagonisti del film, che potranno partecipare al dibattito con il pubblico.