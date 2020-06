Pescara Jazz & Songs 2021, Ben Harper & The Innocent Criminals arrivano in Abruzzo

Pescara. Ben Harper insieme ai The Innocent Criminals sarà in concerto giovedì 5 agosto 2021 alle 21 sul celebre palco del Teatro D’Annunzio di Pescara nell’ambito del Pescara Jazz & Songs. Concerto organizzato dalla Best Eventi in collaborazione con l’Ente Manifestazioni Pescaresi e l’assessorato al Turismo e Grandi Eventi del Comune di Pescara. I biglietti sono disponibili sui circuiti Ticketone ticketone.it e Ciaotickets ciaotickets.com (online e punti vendita): poltronissima numerata 80,50 – poltrona numerata 69,00 – gradinata non numerata 45,00 (diritti di prevendita inclusi).

Ben Harper ha debuttato nel 1994 con l’album Welcome To The Cruel World (Virgin Records) e da allora ha collezionato un successo dopo l’altro, consolidandosi come un performer singolare e potente, con un cantato riconoscibile al primo ascolto ed una capacità ineguagliabile di fondere diversi generi musicali tra loro. Rolling Stone ha definito le canzoni di Ben Harper “gioielli unici e teneri del rock’n’roll” mentre Billboard a proposito della sua musica ha affermato che “ricorda il potere e la bellezza della semplicità”. I ritmi blues di Ben Harper e il suo saper spaziare dalla musica folk rock fino al reggae lo hanno reso uno dei musicisti più acclamati della scena mondiale, conferendogli numerosi dischi di platino ottenuti nel corso di tutta la sua carriera musicale. La sua ultima uscita discografica è Uneven Days, singolo pubblicato lo scorso luglio, poco prima delle sue ultime date in Italia.

La band che lo accompagnerà sul palco e che ha già collaborato con l’artista in moltissime occasioni, i The Innocent Criminals, nasce negli anni ’90 ed è composta dal percussionista Leon Mobley, il bassista Juan Nelson, il batterista Oliver Charles e il chitarrista Jason Mozersky. La band, insieme a Ben Harper, ha girato il mondo senza sosta esibendosi in concerti esplosivi, conquistando migliaia di fan e collaborando anche alla scrittura di brani come Diamonds on the Inside, in cui tutte le diverse capacità di ogni componente giocano un ruolo essenziale.

Per info: 085.9047726 besteventi.it 085.693093 info@entemanifestazionipescaresi.com