Pescara non dimentica gli agenti Pierluigi e Matteo: fiaccolata in loro memoria organizzata dai sindacati di polizia

Pescara. Anche Pescara si unisce, ancora una volta, al cordoglio per la perdita dei due agenti di polizia, Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, uccisi a Trieste da un giovane dominicano. Dopo l’omaggio commosso di tutte le forze dell’ordine, che hanno sfilato a sirene spiegate e con i lampeggianti accesi davanti alla questura, ora le segreterie provinciali dei sindacati di polizia hanno organizzato, in tutta Italia, una fiaccolata in loro memoria, per mantenere sempre viva e accesa la fiamma del ricordo e della speranza, in nome di quella corrispondenza d’amorosi sensi tanto cara al poeta Foscolo.

La commemorazione si svolgerà mercoledì 16 ottobre tra le ore 20 e le 22, davanti alla questura, in via Pesaro n. 7. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. (r.p)