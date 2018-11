Pescara sempre più green: in città arrivano 19 colonnine per ricaricare auto elettriche

Pescara. L’amministrazione comunale di Pescara ha installato 19 centraline di ricarica per veicoli elettrici. Operative in città già 4 colonnine di ricarica. Entro fine 2018 e il 2019 diventeranno funzionanti altri 14 impianti. Questa mattina taglio del nastro della centralina di via Diaz.

“È un passo importante verso la città sostenibile perché parliamo troppo spesso di mobilità sostenibile e di vivibilità ma poi sono queste le azioni concrete – ha detto il sindaco di Pescara Marco Alessandrini – che consentono la ricarica delle auto elettriche che sono in aumento e che permettono una incidenza positiva sulle immissioni nell’atmosfera, sulla qualità dell’aria.

Questo è il futuro e ci fa piacere condividere questo passaggio fondamentale con Enel che rappresenta in questo campo l’eccellenza e vedendo davvero l’utilità e anche la praticità delle operazioni di ricarica, mi immagino in futuro sicuramente acquirente di un’auto elettrica”.

“L’accordo raggiunto con il Comune di Pescara – spiega la responsabile Affari Istituzionali Area Centro Enel, Angelica Carnelos – rappresenta un esempio del piano che abbiamo messo in campo su tutto il territorio nazionale per l’installazione di infrastrutture di ricarica.

Ne prevediamo 14mila entro il 2022, ma la collaborazione con la Giunta pescarese rappresenta un esempio virtuoso proprio di partnership fra pubblico e privato proprio perché l’Abruzzo sta vedendo crescere il numero di immatricolazioni di auto elettriche, con una crescita del 20% tra il 2016 e il 2017, e prevediamo un trend in ulteriore crescita, e tutto questo rappresenta per noi un passo importante grazie anche alla collaborazione con le varie amministrazioni comunali”.

Giulia Casciani di Enel X ha spiegato che “esistono diverse tariffe per la ricarica delle auto elettriche, e per un utente medio la tariffa a consumo base è di 0,45 centesimi a kWh, ma ovviamente il costo della ricarica varia a seconda del tipo di auto e di presa. La centralina di via Diaz ha una potenza di 25 kWh e con due prese con 22 kWh e 3 kWh”.