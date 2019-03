Pezzopane: auguri a Zingaretti, alternativa al governo di irresponsabili. Ha vinto la vera democrazia

L’Aquila. “Zingaretti, da oggi, è il segretario di tutti noi. Lo conosco dai tempi della Fgci. E in seguito, entrambi Presidenti delle Provincie dell’Aquila e di Roma, abbiamo fatto cose belle ed importanti.Non voglio che accada quanto accaduto con Matteo Renzi, che da appena eletto è stato vittima del fuoco amico. Non l’ho votato, ma è adesso il mio segretario. Nicola Zingaretti è il segretario di tutto il nostro partito”.

A dichiararlo, all’indomani delle primarie Pd che hanno visto trionfare Nicola Zingaretti, è l’onorevole aquilana Stefania Pezzopane.

“Ora al lavoro per costruire una alternativa a questa maggioranza di irresponsabili, ce lo chiedono i nostri elettori, ce lo chiede l’Italia. Ed al lavoro per la rimonta alle europee. Grazie ai nostri militanti che sono stati per ore nei seggi. Grazie a tutti quelli che hanno votato, scrivendo una nuova pagina di democrazia”.

“Grazie ai miei straordinari compagni di squadra Simone Cococcia, Valentina Di Benedetto, Giovanni Tuzi con i quali ho condiviso una bellissima esperienza. Grazie a Fabrizio D’Alessandro coordinatore della mozione Martina. Grazie alle tante persone che hanno votato controvento per Maurizio Martina e che mi hanno eletta in Assemblea Nazionale. Sarò come sempre a loro disposizione ed a rappresentare con energia la nostra terra. Grazie a Maurizio Martina ed a Roberto Giachetti. Buon lavoro e complimenti a Nicola Segretario”, ha concluso la Pezzopane.