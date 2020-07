Pezzopane (Pd): soddisfatti per decreto Rilancio. Piano antisismico atteso da anni

L’Aquila. “Siamo molto soddisfatti per il grande lavoro svolto in commissione sul decreto Rilancio. Gli emendamenti approvati vanno nella giusta direzione, e su questo il Partito democratico ha portato avanti una battaglia decisiva. L’Aquila. “Siamo molto soddisfatti per il grande lavoro svolto in commissione sul decreto Rilancio. Gli emendamenti approvati vanno nella giusta direzione, e su questo il Partito democratico ha portato avanti una battaglia decisiva.

Aver inserito le seconde case, gli impianti sportivi, il terzo settore è un segno importante. Il sisma bonus, le misure per favorire l’efficientamento energetico, gli incentivi al fotovoltaico e alle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, la cura e l’attenzione per prevenire i danni ambientali e favorire il risparmio energetico, e certamente non ultimo la possibilità per l’Italia di dotarsi di un grande piano strategico antisismico, sono tutti risultati di una straordinaria importanza, che i cittadini italiani aspettavano da anni”. Lo dichiara Stefania Pezzopane, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera.