Pianella, domani l’accensione dell’albero di Natale. Il più grande d’Abruzzo, assicura il sindaco

Pianella. “Nell’incertezza e nel disorientamento di questi giorni, il comune di Pianella vuole lanciare un segnale di fiducia e di serenità alla cittadinanza, rinnovando la pluriennale tradizione di accensione dell’albero di Natale più grande d’Abruzzo”, spiega il sindaco Sandro Marinelli.

“Pur dovendo rinunciare alla tradizionale cerimonia di accensione che ogni anno raduna centinaia di

persone sul belvedere di piazza dei Vestini per il countdown corale che prelude all’illuminazione del cedro, abbiamo voluto mantenere la simbolica data dell’8 dicembre proprio per dare un segnale rassicurante alla cittadinanza, nell’auspicio che, rispettando tutte le regole, quanto prima potremmo metterci alle spalle questi mesi terribili e riprendere la dimensione abituale.”

“Quest’anno – spiega il vice sindaco Romeo Aramini che si è occupato degli allestimenti – proprio per la particolarità del momento abbiamo allestito anche due alberi nelle piazze delle frazioni di Cerratina e Castellana per rafforzare il sentimento di speranza e fiducia e garantire comunque a tutti, grazie alla

collaborazione con la Pro-loco di Pianella, di poter ammirare l’albero gigante da qualsiasi parte del mondo grazie ad una webcam che sarà permanentemente accesa.”

“Con il passaggio alla zona arancione – conclude il primo cittadino – riaprono, come sempre in piena

sicurezza, i negozi e, visto che la norma concede la possibilità di muoversi da comuni contigui per

approvvigionarsi di beni che per qualità o convenienza non sono disponibili presso la propria residenza, Pianella offre incomparabili qualità dal punto di vista artigianale ed agroalimentare che meritano una visita e, con l’occasione la suggestiva visione dell’albero di Natale più grande d’Abruzzo”.