Piano urbano di mobilità sostenibile, l’Aquila è pronta

L’Aquila. Si è concluso all’Auditorium del Parco all’Aquila il forum di presentazione delle valutazioni sugli scenari alternativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (Pums) del Comune. In tutti gli scenari sono presenti interventi costituiti sia strutturali (strade e parcheggi) sia del sistema della rete a servizio della mobilità ciclopedonale (piste polifunzionali, marciapiedi) definita su indicazioni pervenute nel sito del Pums, in oltre un anno di attività, da associazioni di categoria, comitati e singoli cittadini. Sono stati presi in considerazione sei scenari possibili, risultanti dalla combinazione di tre configurazioni della rete di trasporto pubblico, alternativamente in presenza e in assenza della zona a traffico limitato nel centro storico e del collegamento tra SS 80 e Ss17 nell’area del Vetojo.

Tra gli interventi programmati nel Pums ci sono anche attraversamenti pedonali con sistema di luci stroboscopiche e a intensità variabile, per garantire illuminazione crescente su tutta l’area delle strisce, non solo del cono di attraversamento sulla linea di mezzeria. Una soluzione che previene una larga casistica di incidenti sulle strisce pedonali. Nei prossimi dieci giorni sarà lasciata la possibilità a cittadini e portatori di interesse di formulare osservazioni e parere sullo scenario preferibile da assumer nel Pums. Entro agosto è prevista l’adozione della documentazione del Piano e sua pubblicazione.

“Un progetto condiviso con i cittadini e i rappresentanti delle categorie che vivono la città, come mai era avvenuto prima”, ha detto Carla Mannetti, assessore comunale alla Mobilità, “uno sforzo congiunto con studenti di Ingegneria e giovani per rendere questo piano di mobilità aderente alle reali esigenze della popolazione nei prossimi dieci anni”.