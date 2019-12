Piazza Salotto si veste a festa, presentato il Teatro sotto il cielo: spettacoli e animazione in una cornice suggestiva

Pescara. Presentato questa mattina, nella sala San Cetteo del Comune di Pescara, dal sindaco Carlo Masci e dall’assessore al Turismo e grandi eventi Alfredo Cremonese, il programma natalizio degli eventi per la città di Pescara, che quest’anno si arricchisce di una installazione preziosa e funzionale proprio al centro della città: il “Teatro sotto il cielo”. Il progetto è ideato e curato dall’ACS Abruzzo Circuito Spettacolo, il circuito multidisciplinare per l’Abruzzo e Molise, associazione finanziata dal FUS e risultato vincitore del bando di gara indetto dal Comune.

“La volontà dell’amministrazione”, spiega il sindaco Masci, “è quella di investire in un progetto che possa proiettare il clima e gli eventi del Natale a Pescara in un arco di tempo lungo che arrivi fino al 6 gennaio, non esaurendosi in un programma di pochi giorni ma che duri addirittura un mese, per rivitalizzare l’economia commerciale, a questo leghiamo anche con molto orgoglio, una raccolta fondi benefica a beneficio dell’unità operativa di Neonatologia di Pescara”.

La struttura verrà installata in piazza della Rinascita dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, e ospiterà 10 concerti, circa 40 spettacoli di vario tipo, 6 tipologie di laboratori creativi, 12 tra animatori, docenti esperti e personale di accoglienza, circa 40 ore di animazione e laboratori per bambini curati da Raffaella Mutani e un Fantabosco con 260 mq di scenografia.

Il “Teatro sotto il cielo” avrà due diversi allestimenti: un primo, dal 7 al 18 dicembre, nella versione teatrale “Dome Theatre”, con palco e sedute per concerti, spettacoli teatrali, circo contemporaneo, magia e comicità.

Il secondo allestimento per la cupola è il “Fantabosco”, dal 22 dicembre al 6 gennaio, periodo in cui si vestirà di una scenografia realizzata da Chiediscena, impresa leader della produzione scenografica italiana e animato da Abruzzo Tu.Cu.R attraverso laboratori, spettacoli e percorsi ludici.