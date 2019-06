Piscine, curling e medical center, a Roccaraso pronto progetto da 6,8 mln. Di Donato: molto più di un semplice restyling

Roccaraso. Un impianto per il curling con tre piste ghiacciate, una palestra con spogliatoi e club house, un medical center con un ambulatorio e due piscine (una neuro riabilitativa e uno fisioterapica), una piscina esterna riscaldata con un solarium di 450 metri quadrati. La Giunta comunale di Roccaraso ha approvato un progetto da 6,8 milioni di euro per il rifacimento del palapiscine.

“Quello che abbiamo in mente non sarà un semplice restyling di una struttura che è ormai chiusa da troppi anni – ha spiegato il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato – non pensiamo infatti al classico impianto natatorio ma vogliamo creare una struttura integrata medico-sanitario rivolta agli sportivi per la valutazione funzionale dell’atleta, con spazi in acqua e in palestra, idonei ai percorsi riabilitativi. In più vogliamo arricchire il complesso del palazzo del ghiaccio, collegato al palapiscine, con tre piste di curling che è una disciplina olimpica emergente.

Un asset che sarà un fiore all’occhiello per una stazione di sport invernali che vuole essere competitiva. In più – ha aggiunto il sindaco Di Donato – sarà realizzata una piscina esterna e riscaldata con un grande solarium, destinata alle attività ricreative e che punta a colmare un’esigenza che nel periodo estivo avvertivamo con forza”. Di Donato ha sottolineato che “questo modello progettuale è nato anche per dare una sostenibilità economica alla gestione dell’impianto.

Questo è un aspetto non irrilevante soprattutto per un territorio che ha un bacino d’utenza che, fuori dalla stagione turistica, non supera i 20mila abitanti”. Il sindaco Di Donato ha anche spiegato che per la copertura economica del progetto sono in corso interlocuzioni col Governo e con la Regione Abruzzo. Senza escludere la possibilità di avviare project financing. “Contiamo di avere delle risposte definitive in tempi brevi – ha concluso il sindaco – Roccaraso e il suo sistema turistico hanno un grande bisogno di questa struttura”.