Pompeo e l’amore per il cibo italiano: domani sarò in Abruzzo, vado a vedere da dove venivano i miei antenati

L’Aquila. Il segretario di Stato degli Usa, Mike Pompeo, con SkyTg24 parla anche dell’orgoglio per le sue origini italiane e ricorda la speciale ricetta per le polpette di suo padre. “Sono molto orgoglioso delle me origini italiane da parte di mio padre. Mio padre ne parlava spesso, aveva un’ottima ricetta per le polpette. Ci piaceva parlare di questi temi, della cucina italiana. Adesso ha quasi 90 anni”, ha detto, “e adesso ho l’opportunità di andare nel mio paesino d’origine e vedere da dove provenivano i miei antenati”.

Pompeo è di origini abruzzesi, come ricordato dallo stesso segretario di stato nel discorso al fianco del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e durante la sua visita in Italia farà tappa domani anche Pacentro, in Abruzzo, per conoscere il paese e la casa dove sono nati e dove hanno vissuto i nonni paterni.