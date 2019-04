Ponte di Pasqua, la Valle Peligna svela i suoi eventi. Dmc “Terre d’Amore” promuove iniziative fino a settembre

Pescara. La Processione del Venerdì Santo e la Madonna che scappa in piazza a Sulmona, Ovidii Taberna, i Serpari di Cocullo, Montagna in Jazz estate 2019, la Giostra cavalleresca di Sulmona, Romantica Festival Internazionale delle composizioni floreali e la manifestazione Piano Piano per Sulmona. Sono alcuni grandi eventi proposti dal territorio peligno e organizzati dalla Dmc “Terre d’amore” da aprile a settembre. A Pescara, nella sede del Consiglio regionale d’Abruzzo, presentate le manifestazioni collegate ai riti della settimana Santa a Sulmona e nel comprensorio Peligno.

Presenti l’assessore regionale a Turismo e Cultura, Mauro Febbo, il sindaco di Sulmona, Annamaria Casini, la consigliera regionale Marianna Scoccia, l’assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Sulmona, Manuela Cozzi, il presidente della Dmc Terre d’Amore, Fabio Pingue, e il direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della Regione, Francesco Di Filippo.

“Vogliamo inaugurare un modus operandi – dice Febbo – secondo il quale le Dmc dovranno essere in grado di mettere in rete tutte le manifestazioni previste sul territorio evitando sovrapposizioni grazie a una saggia programmazione che tenga conto delle peculiarità delle diverse realtà ocali. Ritengo una cosa positiva la nascita delle Dmc, perfettamante in linea con il nostro progetto di governo.

Tuttavia, forse andrebbero ridiscussi il numero e il messaggio che si intende promuovere attraverso le loro attività”. “L’economia del turismo – aggiunge Scoccia- deve essere un tassello su cui puntare e continuare a lavorare e soprattutto far crescere affinché abruzzesi e turisti conoscano sempre più le bellezze culturali e attrattive della valle peligna”.

Pingue, dal canto suo, sottolinea come accanto ai tradizionali e celebri eventi di Sulmona, la Madonna che scappa in piazza e la Processione del Cristo morto, una delle più antiche d’Abruzzo e d’Italia, esistano altre manifestazioni collegate ai riti Pasquali, sconosciute ai più, come la Madonna che vola a Introdacqua, la processione del Venerdì Santo a Pratola Peligna e la Madonna che scappa a Prezza. Inoltre, è stata ricordata la Processione del Cristo morto a Pacentro, dove le Confraternite organizzano processioni.

Di particolare interesse la proposta di vivere una giornata visitando il canale delle “uccole” – una delle più importanti opere idrauliche abruzzesi dell’antichità, da visitare muniti di casco e lampada – e la riserva naturale delle gole di San Venanzio. Di notevole impatto culturale la manifestazione “Ovidii Taberna, 200 libri per il ritorno di Ovidio” in occasione del bimillenario della morte del poeta latino.