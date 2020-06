Porto Ortona, Colletti (M5s): inconcepibile che la Regione sia senza rappresentante della portualità abruzzese da mesi

Pescara.“Sino ad ora abbiamo ascoltato solo proclami dal presidente Marsilio e dall’assessore Febbo sul Porto di Ortona. La verità è che da mesi la Regione Abruzzo non è stata ancora capace di nominare il proprio delegato all’interno del comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. È inaudito”, denuncia il deputato abruzzese M5S Andrea Colletti, avvocato e presidente del Collegio d’Appello della Camera dei Deputati ,”che la Regione stia privando da così lungo tempo la portualità abruzzese di una figura fondamentale per rappresentare e difendere i propri interessi all’interno dell’Autorità. A quale ruolo può mirare in questo modo il sistema portuale abruzzese ad Ancona all’interno dell’Autorità? A quale programmazione strategica? A quali fondi? Solo briciole, come d’altronde è già avvenuto negli ultimi piani triennali d’investimento”. Pescara.“Sino ad ora abbiamo ascoltato solo proclami dal presidente Marsilio e dall’assessore Febbo sul Porto di Ortona. La verità è che da mesi la Regione Abruzzo non è stata ancora capace di nominare il proprio delegato all’interno del comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. È inaudito”, denuncia il deputato abruzzese M5S Andrea Colletti, avvocato e presidente del Collegio d’Appello della Camera dei Deputati ,”che la Regione stia privando da così lungo tempo la portualità abruzzese di una figura fondamentale per rappresentare e difendere i propri interessi all’interno dell’Autorità. A quale ruolo può mirare in questo modo il sistema portuale abruzzese ad Ancona all’interno dell’Autorità? A quale programmazione strategica? A quali fondi? Solo briciole, come d’altronde è già avvenuto negli ultimi piani triennali d’investimento”.

“Se la scelta della Regione è quella di rimanere all’interno dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale”, continua il deputato Andrea Colletti,” nomini immediatamente il suo rappresentante all’interno dell’Autorità e lo faccia in maniera trasparente sulla base della comprovata esperienza e professionalità nel settore lanciando un bando pubblico.

“L’Abruzzo non può permettersi vacanzieri o nominati per il gusto dell’incarico e del compenso. Ha bisogno di un rappresentante che possa difendere al meglio ad Ancona gli interessi del proprio sistema portuale. Sono già troppi i ritardi. Non possiamo più aspettare”.