Positiva al Coronavirus da 6 mesi, la storia di Nada Cava: ora aspetta il 21esimo tampone

Colonnella. Positiva al Coronavirus da sei mesi consecutivi, un caso più unico che raro in Italia: è successo a Nada Cava, 49enne residente a Colonnella (provincia di Teramo), al confine tra Abruzzo e Marche. Risultata positiva il 13 marzo (probabilmente contagiata sul posto di lavoro, da un collega mai monitorato), da allora è stata sottoposta a 20 tamponi, di cui solo uno è uscito negativo.

Oggi, dopo due ricoveri in ospedale, Nada è quasi asintomatica e non ha più carica virale (non può cioè contagiare altre persone), ma il virus non se ne va dalle sue mucose. Risultando ancora positiva al tampone, quindi, deve restare isolata a casa: il Covid le ha impedito di partecipare al matrimonio della figlia e al funerale della madre. Nel frattempo, il suo datore di lavoro – Nada era banconista in un supermercato di Porto D’Ascoli – non ha rinnovato il suo contratto a termine; e ora Nada non può nemmeno più usufruire della disoccupazione, poiché, essendo ancora positiva, non ha potuto presentarsi al secondo lavoro che le è stato offerto in un altro supermarket.

Nada Cava sarà sottoposta al 21esimo tampone nella prossima settimana: non possiamo che augurarci che, finalmente, risulti negativo.