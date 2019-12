Possibile proroga per la restituzione delle tasse sospese post sisma. Plaudono le associazioni di categoria

L’Aquila. “A seguito di quanto appreso dalla nota stampa diramata dalla Deputata Stefania Pezzopane, relativamente alla auspicata proroga di 180 gg dei termini per la restituzione delle tasse sospese post sisma 2009, le Associazioni di categoria, Confindustria, Ance, Apindustria, Cna, Confcommercio, etc. esprimono un plauso per l’attenzione e l’impegno che si sta manifestando volto a tranquillizzare le numerose imprese coinvolte nel comprensorio aquilano, che in questi giorni erano in attesa di valide rassicurazioni”. In questa nota il plauso congiunto della varie associazioni di categoria per la decisione, per adesso ancora non formalizzata con provvedimento ufficiale, di inserire una proroga al termina fissato per la restituzione delle tasse sospese successivamente al sisma del 2009.

“L’atto di proroga – prosegue la nota – di cui si attende la relativa formalizzazione, è il primo passo necessario per consentire alle Associazioni di continuare a lavorare in sinergia con la struttura tecnica facente capo al Ministro per gli affari europei, Vincenzo Amendola ,al fine di risolvere positivamente ed in misura definitiva l’annosa vicenda, ma, come più volte affermato, è indispensabile uno sforzo diplomatico pressante, per non vanificare anche questo ennesimo rinvio”.