Poste italiane torna nel centro storico dell’Aquila, Marsilio: segnale forte e chiaro di rinascita dopo il terremoto

L’Aquila. “Questo ritorno è un segnale, chiaro, di voler credere nella rinascita della città dopo il terremoto”. Commenta così il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, presente questa mattina per l’evento legato al ritorno in centro storico all’Aquila di Poste italiane. “La presenza dello Stato aiuta questa dinamica: incoraggiare tutti a credere nel ritorno in centro. Mi unisco all’appello del sindaco dell’Aquila Biondi in merito alla ricostruzione e alle vertenze aziendali affinché ci sia attenzione da parte dello Stato”, ha aggiunto Marsilio il quale ha sottolineato che “queste occasioni devono diventare la normalità in centro, con aperture e ritorni, di attività ma anche di cittadini”.

“Ho parlato con Conte”, precisa il Governatore della Regione Abruzzo in merito all’incontro con il premier, Giuseppe Conte, e del confronto di domani per le scuole “che mi ha assicurato che al suo ritorno avremmo parlato della ricostruzione, domani saremo a Roma per parlare della ricostruzione delle scuole, penso anche al Duomo dell’Aquila, che a 10 anni dal sisma grida vendetta”.