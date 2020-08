Potature alberi a Pescara, è polemica. Tuona il Comune: evitati rischi e pericoli

Pescara. Sono frutto di inescusabile disinformazione e di incomprensibili allarmismi le polemiche sollevate sulle potature dei pini in viale Regina Margherita e viale Kennedy.

Il Comune intende rassicurare i cittadini, molti dei quali perfettamente a conoscenza dei fatti, per gli interventi che interessano due vie di Pescara, nelle quali si sono verificate problematiche immediatamente affrontate dall’assessorato al verde pubblico, con interventi che denotano attenzione, premure e cura per il patrimonio arboreo.

«È l’esatto contrario di quanto si è voluto far credere – precisa l’assessore Gianni Santilli. Le potature sono effettuate correttamente nel periodo previsto per i pini, che va dal 15 luglio al 15 agosto, e riguardano casi particolari che richiedevano di agire con prontezza. Nello specifico, siamo intervenuti sui rami pericolosi, quelli che costituivano un pericolo per i passanti e quelli invasivi degli edifici con rischi per la pubblica incolumità. Ma soprattutto non era differibile rimuovere gli effetti dell’attacco della cocciniglia nei viali Regina Margherita e Kennedy, proprio per evitare la diffusione dell’insetto infestante.

Parlare di “manomissioni”, “distruzione”, “maltrattamenti” e addirittura di “una gestione esosa, controproducente, inconcepibile, che non ha nessuna pianificazione e non segue alcun criterio tecnico e scientifico, anzi logico”, rivela ignoranza da un lato e miopia sulla salvaguardia del bene comune dall’altro. All’ambientalismo di facciata noi preferiamo quello di sostanza».