Pratola Peligna tra i comuni abruzzesi più impegnati nella raccolta differenziata

Pratola Peligna. Il Comune di Pratola Peligna si conferma il migliore in Abruzzo per i dati sulla raccolta differenziata tra i comuni sopra i 5000 abitanti. Il premio è stato riconosciuto anche quest’anno nell’ambito dello storico concorso denominato “Comuni ricicloni”, organizzato dall’associazione Legambiente con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. L’edizione 2020 si è svolta via streaming, dal Nazionale Spazio Eventi di Roma, e senza la partecipazione diretta dei comuni premiati a seguito dell’entrata in vigore dell’ultimo Dpcm con le disposizioni per contenere la diffusione del contagio.

Con una percentuale di raccolta differenziata pari all’81,1 per cento relativa all’anno 2019, il Comune di Pratola Peligna è per il terzo anno di fila il primo classificato per la Regione Abruzzo tra i comuni con un numero di abitanti superiore ai 5000, un risultato che suggella il comportamento virtuoso della comunità pratolana e la bontà della politica dei rifiuti attuata dall’Amministrazione comunale in questi anni.

“È un riconoscimento che ci riempie di orgoglio – sottolineano il Sindaco Antonella Di Nino e il Consigliere delegato all’Ambiente Antony Leone – una soddisfazione che condividiamo con i cittadini pratolani e la Diodoro che ringraziamo anche in questa occasione. La percentuale di differenziata è un fiore all’occhiello dell’Amministrazione e della comunità, un dato che ci ha permesso di ridurre la Tari e ampliare la gamma dei servizi”. Dopo gli eventi del 2018 e dell’anno scorso, sempre al Centro Congressi Roma Eventi, ai quali parteciparono anche il cittadino Raffaele Zavarella e i giovani Camilla Ciarfella, Agnese Di Cesare e Antonio Gualtieri in rappresentanza della comunità pratolana, pure l’Ecoforum di dicembre scorso a Pescara confermò il primato del Comune di Pratola Peligna per la raccolta differenziata 2018 tra i comuni abruzzesi superiori ai 5000 abitanti. Oggi a Roma il sistema di gestione dei rifiuti urbani di Pratola Peligna ottiene questo nuovo e importante riconoscimento.