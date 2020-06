Premi John Fante, i finalisti saranno scelti online venerdì

L’Aquila. Venerdì 26 giugno, alle 18 sulla pagina Facebook, saranno annunciati e presentati in diretta streaming i tre finalisti del Premio John Fante Opera Prima 2020. I concorrenti all’edizione 2020 sono: Fabio Bacà, Benevolenza cosmica, Adelphi Edizioni, 2019. Jonathan Bazzi, Febbre, Fandango Libri, 2019. Alice Cappagli, Niente caffè per Spinoza, Giulio Einaudi Editore, 2019. Arianna Cecconi, Teresa degli oracoli, Giangiacomo Feltrinelli Editore, 2020. Claudia Petrucci, L’esercizio, La nave di Teseo, 2020. Chiara Ferraris, L’impromissa, Sperling & Kupfer Editori, 2019. Luca Scivoletto, I pionieri, Fandango Libri, 2019. Irene Salvatori, Non è vero che non siamo stati felici, Bollati Boringhieri Editore, 2019. Roberta Scorranese, Portami dove sei nata. Un ritorno in Abruzzo terra di crolli e miracoli, Bompiani, 2019.

Sarà presente la Giuria dei Letterati composta dal presidente Maria Ida Gaeta, Masolino D’Amico, Nadia Terranova

e Claudia Durastanti. Interverranno la direttrice artistica del John Fante Festival “Il dio di mio padre” Giovanna

Di Lello, il sindaco di Torricella Peligna Carmine Ficca, e la delegata alla cultura Loredana Piccirelli.