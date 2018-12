Premiato a Palazzo di Città il fotografo Cilli, l’artista abruzzese ha ottenuto riconoscimenti internazionali con un lavoro fotografico sulla bulimia

Montesilvano. “Giovane fotografo di Montesilvano che ha dimostrato di saper leggere la realtà con inusuale sensibilità convincendo, con la sintassi delle sue immagini, esperti internazionali che gli hanno riconosciuto le qualità per proseguire sulla via del successo”. Con questa motivazione il sindaco Francesco Maragno ha premiato questa mattina Francesco Cilli, fotografo montesilvanese. Classe 1993, Cilli ha recentemente vinto il Contest Emerging Photographer 2018 del LuganoPhotoDays, con un progetto fotografico sulla bulimia, esposto proprio a Lugano e ha ottenuto una menzione d’onore all’International Photography Awards.

Dopo la formazione come perito elettronico, nel 2011 ha iniziato a collaborare come assistente presso uno studio fotografico. Nel 2015, ha ricevuto un account portfolio dal LensCulture per il concorso “Emerging Talent 2015” per il suo lavoro “Una Notte Senza Luna”. Nel 2016 parte alla volta del Bangladesh con la onlus “Operare Per” e pubblica suo primo libro “The Heroes” edito da Silvana Editoriale, un racconto fotografico dell’attività svolta da una equipe di chirurghi pediatrici dell’ospedale di Parma, che dal 1991 si reca in Bangladesh per occuparsi di malformazioni congenite infantili. Le sue immagini documentano la condizione di emergenza in cui operano, presso il Santa Maria Sick Assistance Center di Khulna, medici e personale, veri eroi moderni.

“Già in passato”, ricorda il sindaco, “abbiamo avuto modo di apprezzare il lavoro e l’acume di Francesco Cilli con il suo progetto sul Bangladesh. Proprio durante le festività natalizie di due anni fa, infatti, abbiamo voluto inserire nel cartellone eventi una mostra fotografica di Cilli, sul suo libro “The Heroes”. Il riconoscimento che ha ottenuto a Lugano prima e ora anche la menzione d’onore, sono l’ulteriore dimostrazione della bravura e della sensibilità di Cilli che si traducono in immagini potenti e impattanti. Sono certo che questi sono solo i primi traguardi di una grandissima e brillante carriera”.