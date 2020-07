Premio Nazionale Paolo Borsellino, il programma Officina Legalità in ricordo di Paolo

Roseto. Nuovamente “Officina Legalità” il programma del Premio Nazionale Paolo Borsellino in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, l’IPSSAR “F. De Cecco” di Pescara e L’Istituto Statale Superiore Moretti di Roseto degli Abruzzi. “Perché Officina Legalità? Per rinnovare il nostro impegno nel ricordo del Giudice Paolo Borsellino e tutti gli uomini che hanno pagato con la vita il loro atto di coraggio per un Paese migliore e per onorare l’attenzione e l’affetto di chi ci segue da tantissimi anni”, si legge in una nota.” Il programma, condotto da Graziano Fabrizi e diretto da Leonardo Nodari e Gabriella Sperandio, nato durante un periodo storico, che tutti ricorderemo, ha già all’attivo ben 23 puntate e raggiunto oltre i 150.000 spettatori attraverso la rete. In occasione dell’anniversario della scomparsa del Giudice Borsellino e di tutti gli uomini della scorta, Officina Legalità, nella settimana dal 13 al 19 luglio, da voce a tantissime personalità che porteranno la loro diretta testimonianza per riflettere, condividere e onorare con gli amici che ci seguono, la memoria di Paolo”.

“Tantissimi ospiti, amici che”, si apprende dalla nota,” ci hanno onorato della loro presenza. Il Dottor Nicola Morra – Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, la Dottoressa Alessandra Dolci a capo della DDA di Milano, il Magistrato Giacomo Ebner, Stefania Grasso – figlia di Vincenzo Grasso (imprenditore vittima di Ndrangheta) e il Dottor Vittorio Teresi, Presidente del Centro Studi “Paolo e Rita Borsellino” e già Pubblico Ministero del processo sulla trattativa Stato-mafia. Il Premio Nazionale Paolo Borsellino attraverso Officina Legalità, promuove la cultura della Legalità come ha sempre fatto da ben 25 anni”.

“Il programma nato, nell’ambito dei progetti di “Educazione alla Legalità” è dedicato a tutti gli studenti che potranno seguirlo su tutti i nostri canali Social dedicati al Premio Nazionale Paolo Borsellino (Youtube – Instagram – Facebook) e sul sito istituzionale: https://www.premionazionalepaoloborsellino.com/”.