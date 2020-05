Premio Strega, è in gara anche lo scrittore lancianese Remo Rapino: sarà ospite del Forum Monzani Eventi

Lanciano. Domani, domenica 10 maggio, alle 17.30, il narratore e poeta lancianese Remo Rapino, in lizza per la LXXIV edizione del Premio Strega con il suo romanzo “Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio”, pubblicato per le edizioni Minimum Fax, sarà ospite di BPER Banca al “Forum Monzani Eventi”, una piattaforma virtuale che permetterà al grande pubblico di incontrare i dodici finalisti del premio letterario più prestigioso d’Italia.

L’appuntamento, che sarà possibile seguire in diretta streaming sul sito ufficiale del Premio Strega, si inscrive in un ciclo di quattro incontri, coordinati da Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci e segretario del comitato direttivo del premio. Nel pomeriggio di domani, insieme a Remo Rapino, saranno intervistati Marta Barone, finalista con “Città sommersa” (Bompiani), e Gianrico Carofiglio, in concorso con “La misura del tempo” (Einaudi).

Il 9 giugno si terrà la prima votazione con la scelta dei cinque finalisti del Premio Strega, mentre il 2 luglio si procederà con la proclamazione del vincitore.