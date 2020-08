Presentata la fase finale del torneo “Open città dell’Aquila Aterno Gas e Power” Tennis cup

L’Aquila. Stamane, alla presenza dell’Assessore regionale allo Sport Guido Liris e dell’Assessore del Comune dell’Aquila, Vittorio Fabrizi si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione della fase finale del torneo Open Città dell’Aquila Aterno Gas e Power Tennis Cup. Il Presidente Pierpaolo Pietrucci ha sottolineato il grande successo per il torneo in programma nel capoluogo regionale.

Hanno partecipato il Direttore del Torneo Luca Del Federico, il responsabile dell’Aterno Gas & Power Matteo Lombardi, il presidente del Comitato Regionale Tennis Abruzzo-Molise Luciano Ginestra ed il Presidente di Fit Servizi Srl Emilio Sodano. Il torneo vede la partecipazione di oltre 100 giocatori di prima e seconda categoria con 5 fra giocatori e giocatrici di nazionalità straniera. La testa di serie n. 1 del torneo è la giocatrice ungherese Fanny Stollar top 100 al mondo di doppio e 361 di singolo. Sempre nel tabellone femminile spicca il nome di Grate Arn ex 40 ed Anne Schaeffer ex 150, rispettivamente, al mondo WTA e delle italiane Lucia Bronzetti 333 WTA, Federica Di Sarra e Camilla Scala. Nel maschile la testa di serie n. 1 è Alessandro Bega 353 Atp, mentre la 2 è Raul Brancaccio 383 neo campione d’Italia di seconda categoria. Altri nomi di spicco il fratello minore di Matteo Berrettini, Jacopo e Riccardo Balzerani nonché del Colombiano Cristian Sanchez Rodriguez. La giornata di giovedì vedrà l’inizio degli ottavi con l’ingresso in campo di tutte le teste di serie.