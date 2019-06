Presentato il cartellone degli eventi dell’estate sulmonese, Cozzi: cuore dell’Abruzzo per offerta di cultura

L’Aquila. La Giostra Cavalleresca e la rassegna Muntagninjazz restano gli appuntamenti clou del cartellone Sulmonaestate presentato in Comune: concerti, festival, mostre, convegni, spettacoli di compagnie teatrali cittadine, animazione per bambini, rievocazioni storiche, come quelle dedicate a Celestino V, eventi sportivi, sono le tappe di un programma che si apre già oggi, con un convegno dell’Avis per concludersi a fine settembre. In tutto il cartellone costa 75 mila euro, di cui 40 mila euro per le manifestazioni della Giostra, 10 mila euro per il Muntagninjazz e 2.000 euro ciascuno per il Sulmonacinema e l’Associazione Celestiniana.

“Sulmona continua a rappresentare il cuore del Centro Abruzzo anche per l’offerta di cultura e spettacolo che viene da questo cartellone”, ha sottolineato l’assessore Manuela Cozzi, “ricordando che peraltro, salvo un’unica eccezione, ogni data è stata decisa evitando sovrapposizioni con appuntamenti importanti fissati da altri centri del comprensorio. “Sono grata”, ha concluso, “a tutte le associazioni che in vario modo sono protagoniste dell’estate sulmonese e che hanno offerto il loro contributo di idee e di avvenimenti per dare sostanza a questo cartellone”.