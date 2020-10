Presentazione a Giualianova del libro “Comedìa” del professor Ianni

Giulianova. Sabato 17 ottobre, alle ore 17.30 nel Loggiato “Riccardo Cerulli” sotto Piazza Belvedere, a Giulianova, si terrà la presentazione del libro “Comedìa. Viaggio con Dante in Italia (e nel Mondo)”, dell’autore Luigi Ianni, edito da Duende. L’incontro letterario è organizzato dal Polo Museale Civico, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Giulianova, ed il collaborazione con la libreria “La Cura” di Roseto.

Docente di italiano e latino per un trentennio all Liceo Saffo di Roseto degli Abruzzi, Luigi Ianni ha dedicato molti studi all’opera di Dante. Il libro Comedìa è il primo volume di una trilogia sulla Divina Commedia.

“Un atto d’amore si può compiere in varie forme; quello ispirato dal fascino della Somma Poesia è inevitabilmente la scrittura. In piena era digitale non è azzardato ricorrere all’immagine di un amanuense e di un miniatore per testimoniare l’affettuosa frequentazione di un testo sublime come la Divina Commedia. Ubaldino da Carpegna e Eriberto da Gottinga non sono personaggi ma due modi di manifestare l’inesausto interesse nei riguardi di versi immortali. L’unico vero protagonista di questa “Comedìa” è Dante, immaginato come vivo e presente nel nostro tempo, guida perenne nel viaggio della Bellezza” dichiara Ianni.

“L’incontro con il professore Luigi Ianni, studioso attento ed appassionato dell’opera del Sommo Poeta, è il primo degli eventi che la nostra Amministrazione vuole dedicare a Dante Alighieri, in occasione dei 700 anni dalla sua morte – dichiara l’Assessore alla Cultura Paolo Giorgini – sarà una splendida occasione per ripercorrere le bellezze e la storia d’Italia, passeggiando idealmente con il primo ed il più grande poeta della lingua italiana”.

Dialogheranno con l’autore Sirio Maria Pomante, Direttore t.s. del Polo Museale Civico ed Azzurra Marcozzi, giornalista. La presentazione è stata organizzata nel rispetto dei protocolli anti-Covid.