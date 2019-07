Presidente consiglio Marongiu: con tagli del trasporto pubblico locale a rischio corse Pescara-Lanciano

Lanciano. Con il taglio di un milione di km del trasporto pubblico locale deciso dalla Regione Abruzzo è a rischio il servizio bus Lanciano-Pescara che perderebbe alcune corse.

Lo afferma il presidente del Consiglio comunale di Lanciano, Leo Marongiu, che parla “di premesse che suscitano forte preoccupazione per i pendolari della comunità frentana. Mi appello alla giunta regionale e ai vertici Tua, già monchi di un rappresentante lancianese, come denunciato dal sindaco, Mario Pupillo. Non vorrei che a pagare la tratta Giulianova-L’Aquila-Roma siano Lanciano e il comprensorio frentano, con un taglio delle corse bus per e da Pescara coperte ogni giorno da 8 coppie di corse su gomma”.

“Sarebbe anche possibile” aggiunge Marongiu “intervenire su eventuali duplicazioni bus delle corse prestate in treno in orari assimilabili, ma a patto di ripristinare e intervenire contestualmente sui servizi che mancano, come le corse domenicali e nei festivi da Lanciano alla stazione di San Vito Chietino, dunque per la Costa dei Trabocchi, passando per la stazione di via Bergamo di Lanciano. Raccolgo diverse lamentele, soprattutto da turisti e studenti, per l’assenza di collegamenti la domenica e i festivi.”

“Taglio secco no, razionalizzare sì.” precisa Marongiu “Sul servizio bus nei festivi domenicali ho inviato settimane fa una lettera al presidente di Tua Spa, Gianfranco Giuliante. Nessun taglio, dunque, senza un contestuale intervento per migliorare l’offerta di servizi a beneficio del comprensorio frentano e del Sangro Aventino, tra i più produttivi dell’intera regione”.