Presunto scandalo del servizio lavanolo nella Asl, rinviato a giudizio imprenditore per fatture gonfiate

Chieti. Presunto scandalo del servizio lavanolo negli ospedali della Asl Lanciano-Vasto-Chieti l’imprenditore lancianese Antonio Colasante è stato rinviato a giudizio per fatture gonfiate nel servizio di lavaggio e noleggio di biancheria negli ospedali della Asl provinciale. Oggi il gup di Lanciano Giovanni Nappi ha disposto il rinvio a giudizio di Colasante per concorso in abuso d’ufficio. Sulla medesima vicenda, nel novembre 2018, era stato già deciso il processo a carico dell’ex manager Asl Pasquale Flacco, la dirigente Tiziana Spadaccini, ugualmente finita agli arresti con Colasante il 6 marzo 2017, Stefano Maria Spadano, direttore affari generali e legali e il funzionario economale Rita Pantaleone. Il processo per Colasante è stato fissato al 25 marzo prossimo e sarà presto riunificato con gli imputati della Asl.

La vicenda è legata al presunto surplus di liquidazione a Publiclean di 2milioni e 130mila e 490 euro, su 4,5 milioni totali: un 20% in più del dovuto dal 2009 al 2015 attraverso sospette fatture irregolari non accompagnate da bolle. Somma gonfiata che sarebbe stata utilizzata, secondo l’accusa, per comprare una villa a Porto Cervo. Ma per questa accusa lo stesso Colasante è stato ampiamente prosciolto a novembre 2018 dall’iniziale accusa di riciclaggio di danaro, perché il fatto non sussiste, per l’acquisto di una villa in Sardegna. Colasante è rientrato nel procedimento di abuso dopo che il gup aveva rimesso gli atti alla procura. Secondo l’accusa partecipò alla contrattazione con i dirigenti Asl sui servizi svolti da Publiclean richiedendo le presunte dovute maggiorazioni. La Asl si è costituita parte civile chiedendo il risarcimento per danni patrimoniali per 2 milioni e 130 mila euro, relativi al caso contestato, più un milione di euro di danni all’immagine. Tutti gli imputati respingono l’accusa.