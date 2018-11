Prevenzione della cataratta in farmacia, a Teramo parte la campagna promossa dalla Asl

Teramo. Il Reparto di Oculistica del presidio ospedaliero di Teramo, diretto dal dottor Antonello Troiano, da tempo impegnato nell’organizzazione di giornate di prevenzione finalizzate alla diagnosi precoce delle piu’ diffuse patologie oftalmiche, ha organizzato – in collaborazione con le farmacie del territorio e con l’Unione Italiana Ciechi – una Campagna di prevenzione della cataratta che si svolgera’ nelle farmacie del territorio teramano.

La cataratta e’ una delle cause principali di perdita della capacita’ visiva ed e’ una delle malattie oculari che affligge soprattutto le persone anziane, anche se i casi sono in costante aumento anche in altre fasce d’eta’. E’ importantissima una diagnosi tempestiva di questa malattia, proprio per evitare che essa progredisca; la sua evoluzione, infatti, e’ un processo continuo e inarrestabile e non si deve attendere troppo per la diagnosi e il trattamento, poiche’ l’indurimento del cristallino che si verifica in caso di accertamento tardivo della cataratta, puo’ causare maggiori difficolta’ nell’esecuzione dell’intervento chirurgico.

Al fine di intervenire tempestivamente nella diagnosi della cataratta si e’ pensato, dunque, di sottoporre gratuitamente il maggior numero possibile di cittadini ad una visita di screening, creando dei punti per la diagnosi nelle farmacie di Teramo e provincia. L’iniziativa, che si avvale della collaborazione a titolo gratuito del personale medico specialistico dell’UOC di Oculistica dell’ospedale di Teramo, nonche’ del supporto dell’Unione Italiana Ciechi di Teramo e di Federfarma Teramo, garantira’ una localizzazione differenziata e diffusa che permettera’ ai pazienti ‘meno giovani’ di raggiungere facilmente i punti visita.

Le prime giornate di prevenzione si terranno presso la farmacia Lucangeli di Teramo, il giorno sabato 10 novembre dalle ore 9.30 alle ore 13.00, ed il giorno lunedi’ 12 novembre dalle ore 16.00 alle ore 19.30.