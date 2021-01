Chieti. Arriva l’ufficialità: Primark arriva in Abruzzo. Il negozio dell’azienda irlandese specializzata nella vendita d’abbigliamento aprirà al centro commerciale Megalò di Chieti.

Ancora non si conosce la data ufficiale di inaugurazione, ma la notizia dell’apertura dello store, dopo il taglio del nastro a Roma, ha entusiasmato gli amanti dello shopping.